Verdächtige Grabungsaktivität auf den Talferwiesen

Bozen – Neben der Staatspolizei, den Carabinieri und der Finanzpolizei ist auch die Stadtpolizei in Bozen mit der Bekämpfung des illegalen Drogenhandels und der damit verbundenen Kriminalität beschäftigt.

In diesem Zusammenhang konnte die Behörde am Donnerstag einen Erfolg vermelden. Bei einer Operation in den vergangenen Tagen auf den Talferwiesen wurde ein junger Mann verhaftet sowie Drogen und Bargeld sichergestellt.

Exekutivbeamte in Zivilkleidung waren in dem Park unterwegs und konnten bei ihrer Aktivität einen verdächtigen Mann (23) beobachten. Der Tunesier war in Begleitung einiger Landsmänner dabei, im Gebüsch zu graben. Schließlich zog er eine Tüte aus der Erde hervor.

In diesem Moment schritten die Beamten der Stadtpolizei ein und es kam zu einem Fluchtversuch, bei dem einer der Fahnder verletzt wurde.

Noch vor Ort wurden 15,2 Gramm Kokain und 820 Euro in bar beschlagnahmt. Für den Verdächtigen endete der Tag schließlich Gefängnis.

Laut dem Kommandanten der Bozner Stadtpolizei, Fabrizio Piras, hat seine Behörde seit Jahresbeginn 15 Personen wegen Drogenhandels angezeigt und 630 Gramm Drogen sichergestellt. 16 Personen wurden hingegen wegen als Drogenkonsumenten gemeldet.