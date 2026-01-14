Aktuelle Seite: Home > Chronik > Verdächtige nach Einbruch in Wiener Palais ausgeforscht
Die Polizei ermittelt nun gegen die weiteren Verdächtigen

Verdächtige nach Einbruch in Wiener Palais ausgeforscht

Mittwoch, 14. Januar 2026 | 13:20 Uhr
Die Polizei ermittelt nun gegen die weiteren Verdächtigen
APA/APA/THEMENBILD/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM
Schriftgröße

Von: apa

Nach dem Einbruch in der Silvesternacht in das Palais Festetics in Wien-Alsergrund hat die Polizei eine 32-Jährige ausgeforscht. Weil sie persönliche Gegenstände dort verloren hatte, kamen ihr die Ermittler auf die Schliche, wie eine Sprecherin der Landespolizeidirektion der APA am Mittwoch erklärte. Mehrere Menschen waren vor 14 Tagen in die historischen Räumlichkeiten eingedrungen, hatten Bilder mitgenommen und das Inventar im Zuge einer illegalen Silvesterparty beschädigt.

Die 32-Jährige gab gegenüber der Polizei an, von Fremden zu der Feier in dem denkmalgeschützten Gebäude in der Berggasse eingeladen worden zu sein und nichts von dem Einbruch gewusst zu haben. Bei der Feier dürfte sie auch einen Barockspiegel mitgehen haben lassen. Im Zuge einer Durchsuchung stellten die Beamten den Spiegel in der Wohnung der Frau sicher. Die Österreicherin gestand im Anschluss den Diebstahl.

Zwischenzeitlich wurden zwei weitere gestohlene Objekte, ein barocker Stuhl sowie ein weiterer barocker Spiegel, im Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, von einem Anwalt abgegeben. Die Ermittlungen nach den weiteren unbekannten Verdächtigen sind laut Landespolizeidirektion in vollem Gange.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter
Kommentare
48
Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?
Kommentare
43
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?
Sicherer Job – leeres Sparschwein
Kommentare
31
Sicherer Job – leeres Sparschwein
„Woher kam das Geld der Morettis?”
Kommentare
27
„Woher kam das Geld der Morettis?”
Schock in Meran: Jugendlicher raubt Teenager aus
Kommentare
22
Schock in Meran: Jugendlicher raubt Teenager aus
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 