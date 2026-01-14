Verdächtige nach Einbruch in Wiener Palais ausgeforscht

Von: apa

Nach dem Einbruch in der Silvesternacht in das Palais Festetics in Wien-Alsergrund hat die Polizei eine 32-Jährige ausgeforscht. Weil sie persönliche Gegenstände dort verloren hatte, kamen ihr die Ermittler auf die Schliche, wie eine Sprecherin der Landespolizeidirektion der APA am Mittwoch erklärte. Mehrere Menschen waren vor 14 Tagen in die historischen Räumlichkeiten eingedrungen, hatten Bilder mitgenommen und das Inventar im Zuge einer illegalen Silvesterparty beschädigt.

Die 32-Jährige gab gegenüber der Polizei an, von Fremden zu der Feier in dem denkmalgeschützten Gebäude in der Berggasse eingeladen worden zu sein und nichts von dem Einbruch gewusst zu haben. Bei der Feier dürfte sie auch einen Barockspiegel mitgehen haben lassen. Im Zuge einer Durchsuchung stellten die Beamten den Spiegel in der Wohnung der Frau sicher. Die Österreicherin gestand im Anschluss den Diebstahl.

Zwischenzeitlich wurden zwei weitere gestohlene Objekte, ein barocker Stuhl sowie ein weiterer barocker Spiegel, im Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, von einem Anwalt abgegeben. Die Ermittlungen nach den weiteren unbekannten Verdächtigen sind laut Landespolizeidirektion in vollem Gange.