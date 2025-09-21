Aktuelle Seite: Home > Chronik > Verdächtiger nach Missbrauch von Pensionistin in U-Haft
Junger Mann bleibt wegen Tatbegehungsgefahr in Haft

Verdächtiger nach Missbrauch von Pensionistin in U-Haft

Sonntag, 21. September 2025 | 14:50 Uhr
Junger Mann bleibt wegen Tatbegehungsgefahr in Haft
Von: apa

Der junge Pfleger, der in Wien wegen des Verdachts des Missbrauchs einer dementen Frau am Donnerstag festgenommen worden war, ist am Sonntag in Untersuchungshaft genommen worden. Der 25-Jährige bleibt bis 6. Oktober wegen Tatbegehungsgefahr in Gewahrsam, sagte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf Anfrage der APA. Er zeigte sich vor dem Untersuchungsrichter tatsachengeständig.

Ermittelt wird wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person. Die “Kronen Zeitung” berichtete am Samstag, dass die Tathandlungen gefilmt worden seien, da einer der Söhne zur Sicherheit der Mutter Kameras in der Wohnung installiert hatte. Der Afghane wurde daraufhin festgenommen und in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert.

