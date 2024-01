Verheerender Dachstuhlbrand in Völlan

Völlan – In Völlan hat sich in der Nacht auf Mittwoch ein Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus entfacht. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Völlan und Lana sowie die Behörden.

Alarm geschlagen wurde am Mittwoch um 2.44 Uhr in der Früh. Das Dach musste an mehreren Stellen geöffnet werden, um den Brandherd zu lokalisieren und gezielt ablöschen zu können.

Zahlreiche Feuerwehrleute und Atemschutztrupps waren mit den schwierigen Löscharbeiten mit Unterstützung einer Drehleiter beschäftigt und konnten eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die umfangreichen Nachlöscharbeiten haben noch längere Zeit in Anspruch genommen.