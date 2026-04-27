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Riggertalbrücke bekommt im Mai ihr Pflegepaket

Verkehr auf der Pustertaler Straße muss ausweichen

Montag, 27. April 2026 | 15:48 Uhr
Riggertalbrücke pustertal asphalt
LPA/GNews
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Von: luk

Vahrn – Im Mai finden weitere Arbeiten an der Riggertalbrücke auf der Pustertaler Staatsstraße (SS49) bei Vahrn statt. Bereits im Oktober waren Arbeiten angekündigt worden, nun folgen in den kommenden Wochen die nächsten Schritte.

Die Maßnahmen sind Teil der regelmäßigen Instandhaltung und sollen die Brücke langfristig in gutem Zustand halten. Geplant sind die Abdichtung der Betonplatte, neue Dehnfugen und der endgültige Asphaltbelag. Diese Maßnahmen schützen die Brücke vor Wasser und Temperaturschwankungen. Der Asphalt konnte im Winter nicht aufgebracht werden, weil das Wetter dafür nicht geeignet war. Gleichzeitig helfen die Arbeiten, Schäden zu vermeiden und die Verkehrssicherheit auf diesem stark befahrenen Abschnitt zu gewährleisten.

“Mit diesen Arbeiten halten wir die Riggertalbrücke und diesen Abschnitt der Pustertaler Staatsstraße in gutem, sicherem Zustand. Die Maßnahmen sind so geplant, dass es möglichst wenig Einschränkungen gibt und der Verkehr weiterfließen kann”, erklärt der Landesrat für Infrastrukturen und Mobilität Daniel Alfreider.

Die Arbeiten werden in mehreren Abschnitten durchgeführt, jeweils auf einer Fahrspur.

Woche ab 4. Mai – Fahrspur Richtung Bruneck

Für etwa drei Tage wird in der Woche ab 4. Mai die Fahrspur in Richtung Bruneck gesperrt. In dieser Zeit werden der Asphalt abgefräst, die Betonplatte vorbereitet, die Abdichtung gemacht und der neue Belag aufgetragen.

Der Verkehr wird einspurig geregelt: tagsüber mit Verkehrsposten, nachts mit Ampel.

Woche ab 11. Mai – Fahrspur Richtung Brixen

In der darauffolgenden Woche ab 11. Mai finden ähnliche Arbeiten auf der Fahrspur in Richtung Brixen statt, ebenfalls für rund drei Tage. Auch hier wird der Verkehr durchgehend mit Wechselverkehr geregelt.

Woche vom 18. Mai – Arbeiten an den Fugen

Ab der Woche vom 18. Mai werden die Dehnfugen erneuert, jeweils eine Fuge pro Nacht. Während dieser Arbeiten ist die Brücke nachts komplett gesperrt, Umleitungen werden vor Ort eingerichtet. Tagsüber kann der Verkehr normal auf beiden Fahrspuren fahren.

lpa

Bezirk: Eisacktal, Pustertal

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