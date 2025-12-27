Verkehrsunfall auf der Weinstraße am Stephanstag

Von: AP

Tramin – Bereits am Stephanstag ist es am späten Abend auf der Weinstraße zwischen Tramin und St. Josef am See zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 22.17 Uhr prallte ein Pkw in einer Kurve nahe des Campingplatzes gegen eine Straßenmauer.

Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Zufällig vorbeifahrende Mitglieder der Suchhundestaffel sicherten umgehend die Unfallstelle und leisteten Erste Hilfe, bis die Freiwillige Feuerwehr Tramin und das Weiße Kreuz eintrafen.

In der Folge wurde das beschädigte Fahrzeug geborgen, die Fahrbahn gereinigt und der betroffene Abschnitt wieder für den Verkehr freigegeben. Neben dem Weißen Kreuz und den Carabinieri stand die Freiwillige Feuerwehr Tramin mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften im Einsatz.