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Verkehrsunfall in Luttach: Eine Person verletzt

Montag, 03. August 2026 | 17:53 Uhr
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Von: Lukas Unterkofler

Luttach – Bei einem Verkehrsunfall in Luttach im Ahrntal ist am Montagnachmittag eine Person verletzt worden. Insgesamt waren drei Personen in den Unfall verwickelt.

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 15.30 Uhr in der Nähe des Feuerwehrhauses, wo zwei Autos aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten. Die verletzte Person wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Luttach, das Weiße Kreuz, die Carabinieri sowie der Abschleppdienst.

Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es in beiden Fahrtrichtungen zu längeren Staus und Verkehrsbehinderungen. Gegen 16.30 Uhr war der Einsatz beendet und die Straße wieder frei.

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