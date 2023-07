Verkehrsunfall in Mühlen in Taufers

Mühlen in Taufers – Mühlen in Taufers war am Sonntagnachmittag Schauplatz eines Verkehrsunfalls. Ersten Informationen zufolge geschah der Unfall kurz vor 16.00 Uhr. Dabei erlitt eine 66-jährige italienische Staatsbürgerin leichte Verletzungen. Sie wurde von den Rettungskräften des Weißen Kreuzes erstversorgt und in das Krankenhaus von Bruneck gebracht. Vor Ort im Einsatz standen ein Rettungswagen der Sektion des Weißen Kreuzes Ahrntal sowie die Freiwillige Feuerwehr von Mühlen in Taufers.

Von: ka