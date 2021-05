Verlangsamt sich die Impfkampagne in Südtirol?

Bozen – Südtirol erwartet in Kürze eine große Impfstofflieferung: Laut der Tageszeitung Alto Adige werden zwischen heute und 14. Juni 104.110 Impfdosen eintreffen. Sie dienen für Erstimpfungen aber auch für die Zweitimpfungen. Mit knapp 80.000 Dosen macht der Impfstoff von Biontech/Pfizer den Löwenanteil aus. Von Moderna erhält Südtirol 10.010 Dosen, von AstraZeneca 7.590 und von Johnson & Johnson 6.950 Dosen.

Damit soll die Impfkampagne in Südtirol weiteren Aufschwung erfahren. Doch wie es in dem Bericht weiter heißt, haben sich die Anmeldungen in allen Altersgruppen abgekühlt. In der Gruppe der Ü-60-Jährigen sind derzeit noch 35.000 Personen ungeimpft. Der Sanitätsbetrieb will nun die Bürgermeister anschreiben, damit diese Überzeugungsarbeit bei Unentschlossenen in den jeweiligen Gemeinden leisten.

Es scheint sich so langsam jener Effekt anzubahnen, der auch in den USA beobachtet wurde. Sobald die Impfwilligen an der Reihe waren, setzt sich die Kampagne etwas zäher fort und es bedarf Überzeugungsarbeit und auch einer gewissen Motivation. In den USA wird Bürgern schon mal Geld, ein Bier oder in manchen Staaten auch ein Joint versprochen, wenn sie sich den Pieks setzen lassen.

Florian Zerzer hofft indes auf die Impfung in den Apotheken. Er glaubt, dass die räumliche Nähe und das Vertrauen in den Apotheker ebenfalls eine Motivation darstellen kann.

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia