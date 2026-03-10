Vermisster Südtiroler auf Ibiza tot im Meer gefunden

Von: luk

Bozen/Ibiza – Traurige Gewissheit nach neun Monaten: Der aus Bozen stammende Manager Thomas Grumer ist tot. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist der 42-Jährige der Mann, dessen Leiche vor rund drei Wochen vor der spanischen Insel Ibiza im Meer entdeckt wurde. Das bestätigten DNS-Analysen.

Grumer war im Juni des vergangenen Jahres auf Ibiza verschwunden. Seine Familie hatte seither die Hoffnung nicht aufgegeben, ihn lebend zu finden. Angehörige reisten auf die Insel, suchten Strände ab und sprachen mit Freunden und möglichen Zeugen. Nun soll der Leichnam nach Italien überführt werden. Die Beerdigung ist in den kommenden Tagen geplant, schreibt die Zeitung Alto Adige.

Die genaue Todesursache ist weiterhin unklar. Ermittler schließen derzeit weder einen Unfall – etwa einen Sturz von einer Felsklippe – noch eine absichtliche Handlung aus. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter gibt es laut aktuellen Informationen bislang aber nicht.

Grumer hatte wenige Monate in einem Restaurant des Hotels Bless in Cala Nova gearbeitet. Zwei Tage vor seinem Verschwinden war ihm mitgeteilt worden, dass sein befristeter Vertrag nicht verlängert werde. Freunde und Familie zeigten sich darüber zwar überrascht, sahen darin jedoch zunächst keinen dramatischen Einschnitt.

Als Grumer ab Mitte Juli 2026 nicht mehr auf Nachrichten und Anrufe reagierte, erstatteten Angehörige schließlich eine Vermisstenanzeige bei der spanischen Polizei. Ermittler versuchten unter anderem, über Handy-Daten seine letzten Bewegungen nachzuvollziehen. Dies war jedoch ergebnislos.

Im September wurde der Motorroller entdeckt, den der 42-Jährige auf der Insel gemietet hatte. Er stand nahe der Küste bei Cala Llonga. In diesem Gebiet suchten Einsatzkräfte der Guardia Civil anschließend mit Drohnen und Tauchern nach Hinweisen.

Nach mehreren erfolglosen Suchaktionen im Winter wurde die Suche im Februar wieder aufgenommen. Mitte vergangenen Monats entdeckten Taucher schließlich den leblosen Körper von Thomas Grumer am Meeresgrund.

Der gebürtige Bozner war in Südtirol bekannt und in sozialen Netzwerken sehr aktiv. Kurz vor seinem Verschwinden hatte er noch optimistisch von einer „neuen, spannenden Saison“ mit seinem Team geschrieben. Seine berufliche Laufbahn hatte ihn zuvor unter anderem nach Kastelruth und nach Dubai geführt – stets in der Gastronomie, seiner großen Leidenschaft.