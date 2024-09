Verpuffung in Pizzeria in Bozen

Von: luk

Bozen – Am Samstagvormittag ereignete sich in einer Pizzeria in der Meranerstraße in Bozen eine Verpuffung, die durch den Austritt von Flüssiggas aus einem Campinggasbehälter verursacht wurde. Der Behälter, der für die Glasierung von Süßwaren verwendet wurde, war neben einem Kühlschrank gelagert und wies einen geringen Gasverlust auf. Das daraus entstehende Gas-Luft-Gemisch entzündete sich und führte zur Verpuffung.

Kurz nach 9.00 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Bozen alarmiert und rückte sofort aus. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass der Kleinbrand bereits vom Betreiber der Pizzeria, der unverletzt blieb, mit einem Pulverlöscher gelöscht worden war. Trotz des raschen Eingreifens entstanden Schäden an der Inneneinrichtung sowie an den Fensterscheiben. Zwei größere Scheiben gingen aufgrund des Überdrucks zu Bruch.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch die Staatspolizei und ein Rettungswagen des Roten Kreuzes im Einsatz.