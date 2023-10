Verschärfte Kontrollen der Bahnpolizei: 19 Anzeigen

Bozen – Die Bahnpolizei hat in den Provinzen Verona und Vicenza sowie im Trentino und in Südtirol im Rahmen einer Aktionswoche in 17 europäischen Ländern die Kontrollen verschärft. Die sogenannte „Rail Action Week“ soll dazu beitragen, die Sicherheit im Zugverkehr zu erhöhen.

Aufmerksamkeit richteten die Polizisten auf illegale und gefährliches Verhalten, wie etwa Sachbeschädigung, das Überqueren der Gleise oder das Ein- und Aussteigen bei Zügen in Fahrt. Überwacht wurde auch das Verhalten von Passagieren in Wartesälen und entlang der Bahnsteige.

Insgesamt standen 610 Beamte auf 158 Bahnhöhen im Einsatz. In über 1.000 Zügen wurden Streifendienste versehen.

19 Personen wurden auf freiem Fuß angezeigt. Außerdem wurden 17 Verwaltungsstrafen ausgestellt. Zwei Migranten, die ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung aufgegriffen wurden, wurden in Schubhaft überstellt.