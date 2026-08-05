Versteckte Sommer-Gefahr bei Medikamenten

Von: Lukas Unterkofler

Bozen – Hohe Temperaturen können nicht nur den menschlichen Körper belasten, sondern auch die Wirksamkeit von Medikamenten beeinträchtigen. Das Ressort Gesundheitsvorsorge und Gesundheit erinnert deshalb daran, Arzneimittel während der Sommermonate sachgerecht aufzubewahren und die Lagerungshinweise der Hersteller zu beachten.

Viele Medikamente sind empfindlich gegenüber Hitze, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung. Werden sie zu hohen Temperaturen ausgesetzt, kann dies ihre Qualität und Wirksamkeit beeinträchtigen. Hinweise zur richtigen Lagerung finden sich auf der Verpackung und in der Packungsbeilage.

“Medikamente können nur dann ihre volle Wirkung entfalten, wenn sie richtig gelagert werden. Gerade in den Sommermonaten lohnt es sich, einen Blick auf die Aufbewahrungshinweise zu werfen und Arzneimittel vor Hitze zu schützen”, betont Gesundheitslandesrat Hubert Messner.

Grundsätzlich sollten Medikamente möglichst in ihrer Originalverpackung aufbewahrt werden. Diese schützt vor Licht und enthält wichtige Informationen zur Anwendung und Lagerung. Arzneimittel sollten weder direkter Sonneneinstrahlung noch großer Hitze ausgesetzt werden. Besonders im Auto können im Sommer innerhalb kurzer Zeit Temperaturen erreicht werden, die Medikamente schädigen können.

Auch Badezimmer sind für die Lagerung meist ungeeignet, da dort Temperatur und Luftfeuchtigkeit stark schwanken. Empfehlenswert ist ein trockener, kühler Aufbewahrungsort außerhalb direkter Sonneneinstrahlung. Medikamente, die gekühlt werden müssen, sollten entsprechend den Herstellerangaben im Kühlschrank gelagert, jedoch nicht eingefroren werden.

Besonders empfindlich gegenüber Hitze sind flüssige Arzneimittel, Salben, Cremes, Zäpfchen oder bestimmte Sprays. Veränderungen in Farbe, Geruch oder Konsistenz können Hinweise darauf sein, dass ein Medikament nicht mehr einwandfrei verwendbar ist. Im Zweifelsfall empfiehlt sich eine Rücksprache mit der Apotheke.

Das Gesundheitsressort rät zudem dazu, Medikamente auf Reisen oder bei längeren Aufenthalten im Freien vor Hitze zu schützen. Wer unsicher ist, wie ein bestimmtes Arzneimittel gelagert werden soll, kann an die Apotheke wenden.