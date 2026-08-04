Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Sparkasse steigert Halbjahresgewinn auf 63 Mio. Euro
Gute Zahlen für die Südtiroler Bank

Sparkasse steigert Halbjahresgewinn auf 63 Mio. Euro

Dienstag, 04. August 2026 | 16:32 Uhr
Sparkasse_Cassa di Risparmio di Bolzano
Sparkasse
Schriftgröße

Von: Lukas Unterkofler

Bozen – Die Südtiroler Sparkasse hat das erste Halbjahr 2026 mit einem höheren Gewinn abgeschlossen. Wie das Geldinstitut mitteilte, stieg der Reingewinn der Gruppe gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,7 Prozent auf 63,1 Millionen Euro.

Gleichzeitig wuchsen die Kundenausleihungen auf 10,3 Milliarden Euro (+3,2 Prozent), die Gesamteinlagen erhöhten sich auf 20,6 Milliarden Euro (+1,8 Prozent).

Als weiteren Meilenstein bezeichnet die Sparkasse die erstmalige Vergabe eines „Investment-Grade“-Ratings durch die Ratingagentur Standard & Poor’s. Nach einem entsprechenden Rating von Fitch Ratings ist dies bereits die zweite internationale Einstufung dieser Kategorie für die Bankengruppe.

Nach Angaben der Sparkasse verbesserte sich zudem die Qualität des Kreditportfolios, während die Kosten weiter gesenkt werden konnten. Verwaltungsratspräsident Gerhard Brandstätter sprach von einer Bestätigung der Wachstumsstrategie und verwies auf die stabile Kapitalausstattung sowie die positive Entwicklung des Kreditgeschäfts. Auch Generaldirektor Nicola Calabrò hob das wachsende Kreditvolumen und die Unterstützung von Unternehmen und Familien als wesentliche Faktoren für das Ergebnis hervor.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 6 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Eskalation am Drehkreuz in Seceda
Kommentare
152
Eskalation am Drehkreuz in Seceda
Jagd auf Wildcamper in Südtirol
Kommentare
104
Jagd auf Wildcamper in Südtirol
Boznerin erlebt humanitäre Krise in Ceuta hautnah mit
Kommentare
82
Boznerin erlebt humanitäre Krise in Ceuta hautnah mit
Achammer macht Druck: Schluss mit Social Media für Kids
Kommentare
45
Achammer macht Druck: Schluss mit Social Media für Kids
Wasser wird knapp – braucht Südtirol mehr Speicherbecken?
Kommentare
39
Wasser wird knapp – braucht Südtirol mehr Speicherbecken?
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 