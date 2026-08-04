Bestandsimmobilien: Bozen drittteuerste Stadt Italiens

Von: Lukas Unterkofler

Bozen – Der Kauf von Bestandsimmobilien bleibt in Bozen besonders kostspielig. Laut einer aktuellen Auswertung des Immobilienportals Idealista ist die Südtiroler Landeshauptstadt die drittteuerste Stadt Italiens für bereits bestehende Wohnungen.

Demnach liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis in Bozen bei 4.901 Euro. Teurer sind nur Mailand mit 5.681 Euro pro Quadratmeter und Venedig mit 4.938 Euro. Damit bestätigt sich die Spitzenposition Bozens im nationalen Vergleich.

Auch auf Provinzebene liegt Südtirol an der Spitze: Mit durchschnittlich 4.702 Euro pro Quadratmeter ist es die teuerste Provinz Italiens für bestehende Immobilien.

Am anderen Ende der Skala befindet sich die Provinz Biella. Dort sind Bestandsimmobilien mit durchschnittlich 529 Euro pro Quadratmeter landesweit am günstigsten.