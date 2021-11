Viele Booster – wenig Erstimpfungen

Bozen – Steigende Impfzahlen auch in der vergangenen Woche in Südtirol: 13.046 Personen erhielten eine Impfung, 8.249 davon einen Booster. Angesichts der momentanen dramatischen Infektionslage gilt es laut dem Sanitätsbetrieb nicht nur bestehende Impflücken zu schließen, sondern auch den Impfschutz aufzufrischen.

Mit Donnerstag, 18. November haben 78,8 Prozent der impfbaren Bevölkerung über zwölf Jahren ihre Grundimmunisierung gegen eine Infektion mit dem Coronavirus abgeschlossen. Das sind exakt 69,1 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes. In Südtirol sind mit Stand gestern insgesamt 737.514 Coronaschutzimpfungen injiziert worden. Die Anzahl der innerhalb der letzten Woche verabreichten Impfungen beträgt 13.046, damit war eine gesteigerte Nachfrage zu beobachten. Im Vergleich dazu betrug dieser Wert vor genau einer Woche 10.805. 1.669 Impfungen wurden als erste Dosis verspritzt, die größte Anzahl, nämlich 8.249, waren Auffrischungsimpfungen.

“Ein Blick in die umliegenden Länder zeigt eindeutig, dass eine Korrelation zwischen der Durchimpfungsrate und den Infektionszahlen besteht. Dort, wo die Impfquote noch niedrig ist, schnellen die Infektionszahlen derzeit in die Höhe. In Südtirol beträgt die Impfquote bei den über-60-Jährigen mit Stand 14. November genau 88,5 Prozent, 11,5 Prozent der älteren Jahrgänge haben sich somit noch nicht impfen lassen. Bei den jüngeren Altersgruppen der unter-60-Jährigen sind mittlerweile 77,4 Prozent impfen gegangen, dementsprechend sind noch 22,6 Prozent ungeimpft. Das sind gerade jetzt, wo sich die Infektionslage in Südtirol dramatisch verschlechtert, viel zu hohe Zahlen und es gilt, die Impflücken in der Bevölkerung rasch zu schließen”, mahnt der Sanitätsbetrieb.

Landesrat Thomas Widmann nimmt zur Situation im Lande Stellung: “Die Infektionslage ist sehr besorgniserregend und wird sich weiter verschlechtern. Die dramatische Lage nur wenige Kilometer nördlich, wo ein bundesweiter Lockdown nicht mehr verhindert werden konnte, muss uns ein Ansporn sein: Wir können noch reagieren, indem wir impfen, impfen, impfen! Das Virus ist jetzt so stark im Umlauf, dass es fast unvermeidlich ist, früher oder später damit in Kontakt zu kommen – doch die Impfung verhindert schwere Verläufe. Daher liegt unser Fokus weiterhin auf den Erst-, aber auch auf den Auffrischungsimpfungen. Zudem appelliere ich eindringlich an eine strikte und konsequente Einhaltung der AHA-Regeln und höchste Achtsamkeit.“

Generaldirektor Florian Zerzer äußert sich zur Auffrischungsimpfung: „Die gestrige Öffnung der Auffrischungsimpfung für alle Bevölkerung- und Altersgruppen, deren letzte Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt, war ein wichtiger Schritt. Das große Interesse an der Vormerkung hat gezeigt, dass die Bevölkerung unser Angebot gut annimmt. Ich appelliere eindringlich an alle jetzt zur Impfung zu gehen. Studien haben gezeigt, dass die Auffrischungsimpfung ganz wesentlich zur Verstärkung des Impfschutzes beiträgt.“

Eine wichtige Front im Kampf gegen das Coronavirus ist demnach die Verabreichung von Auffrischungs- oder Boosterimpfungen. Gestern Donnerstag (18.11.) wurde die Anmeldung zur Auffrischungsimpfung für Menschen aller Altersgruppen geöffnet, die ihre Grundimmunisierung vor mindestens sechs Monaten abgeschlossen haben. Insgesamt betrifft dies derzeit 93.469 Personen. Unmittelbar nach der Öffnung bestand sogleich eine große Nachfrage, schon am ersten Tag wurden 4.833 Vormerkungen vorgenommen. Es ist auch möglich, sich schon zu einem Impftermin anzumelden, wenn die sechs Monate noch nicht erreicht sind und einen Impftermin nach der vorgesehenen Frist auszuwählen. Für Auffrischungsimpfungen können auch Impftermine ohne Vormerkung wahrgenommen werden.

Von den 4.070 Heimbewohnerinnen und -bewohnern in Südtirol haben mittlerweile schon 3.351 eine dritte Dosis erhalten, die Durchimpfungsrate bei den Drittimpfungen liegt in den Seniorenwohnheimen bereits bei 82,3 Prozent.

Die Bürgerinnen und Bürger können derzeit aus einer Vielzahl an Impfangeboten wählen. Seit 11. November beteiligen sich auch gut 40 Apotheken an der Impfkampagne, bisher haben 123 Menschen dieses Angebot genützt. Den Ablauf der Coronaschutzimpfungen legt jede Apotheke selbst fest. Die Bürgerinnen und Bürger können direkt in der Apotheke erfahren, ob sie die Impfung durchführt. Auf der Seite des Südtiroler Sanitätsbetriebs ist die Liste der beteiligten Apotheken unter folgendem Link veröffentlicht: https://www.coronaschutzimpfung.it/de/impftermine/impfung-in-den-apotheken

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb bietet weiterhin zahlreiche Impftermine mit oder ohne Vormerkung an. Morgen Samstag, den 20. November gibt es Impftermine ohne Vormerkung in Mals, Bruneck, St. Martin in Thurn (nachmittags), Ritten und Wolkenstein. Im Impfzentrum Brixen wird morgen mit und ohne Vormerkung geimpft. Impftermine mit Vormerkung sind in Bruneck, St. Martin in Thurn (vormittags) sowie im Impfzentrum Bozen verfügbar.

Am Sonntag, den 21. November gibt es einen speziellen Impftermin vor der Eiswelle Bozen, in dessen Rahmen der HC Südtirol Alperia 100 Gutscheine für ein Eishockeyspiel zur Verfügung stellt. Ebenfalls am Sonntag wird im Impfzentrum in der Neuen Klinik des Krankenhauses Bozen nach vorheriger Vormerkung geimpft.

Alle Impftermine mit und ohne Vormerkung sind auf der Webseite des Südtiroler Sanitätsbetriebes unter folgendem Link ersichtlich: https://www.coronaschutzimpfung.it/de/impftermine/alle-impftermine

Vormerkungen der Impftermine in einem der Impfzentren können auch online vorgenommen werden, und zwar unter https://sanibook.sabes.it/ oder telefonisch von Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkungsstelle: Tel. 0471 100999.

Der aktuelle Impfreport – die wichtigsten Daten in Kürze Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 18.11.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)

Verabreichte Impfdosen: 737.514 (+13.046)

Erstdosis: 379.478 (+1.871)

Zweitdosis: 330.021 (+2.936)

Drittdosis: 28.015 (+8.239)

vollständig geimpfte Personen: 370.090 (+2.535)

Impfungen nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 33.732 Personen

Erstdosis: 29.334

Zweitdosis: 27.628

Drittdosis: 12.440

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 46.417 Personen

Erstdosis: 40.983

Zweitdosis: 37.196

Drittdosis: 4.545

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 58.927 Personen

Erstdosis: 50.490

Zweitdosis: 44.487

Drittdosis: 3.953

Personen über 50 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 84.804 Personen

Erstdosis: 70.132

Zweitdosis: 61.675

Drittdosis: 3.135

Personen über 40 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 74.448 Personen

Erstdosis: 60.320

Zweitdosis: 51.945

Drittdosis: 2.153

Personen über 30 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 63.481 Personen

Erstdosis: 49.745

Zweitdosis: 41.581

Drittdosis: 1.129

Personen über 20 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 61.285 Personen

Erstdosis: 48.736

Zweitdosis: 41.118

Drittdosis: 616

Personen von 16-19 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.242 Personen

Erstdosis: 17.812

Zweitdosis: 14.893

Drittdosis: 42

Personen von 12-15 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.121 Personen

Erstdosis: 11.926

Zweitdosis: 9.498

Drittdosis: 2

Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft bzw. in den letzten 3 Monaten positiv getestet wurden:

Altersgruppe 80+: 87,4%; 70+: 88,6%; 60+: 86,2%; 50+: 83,4%; 40+: 82,0%; 12-39: 76,7%.

Impfungen nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 272.568

Zweitdosis: 252.568

Drittdosis: 28.015

Moderna

Erstdosis: 33.569

Zweitdosis: 31.857

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 60.447

Zweitdosis: 45.596

Johnson & Johnson

Erstdosis: 12.894

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia