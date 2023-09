Viele Menschen haben sich von Elisabeth Fuchs [57] verabschiedet

Kortsch – Vielen Menschen haben Anteil gezeigt und an der Trauerzeremonie für Elisabeth Fuchs in Kortsch bei Schlanders im Vinschgau teilgenommen. Wie berichtet, ist die 57-Jährige am vergangenen Donnerstag an der Küste in Zambrone in der Provinz Vibo Valentia in Kalabrien tödlich verunglückt.

Neben ihrem Ehemann Kurt und ihrer Tochter Melanie, den Eltern und den Verwandten haben viele Freunde und Bekannte die Vinschgerin auf ihrem letzten Weg begleitet.

Wie das Tagblatt Dolomiten berichtete, ist die Frau von einem gemieteten Boot ins Meer gefallen und dann von dem Wasserfahrzeug überfahren worden.

Die Küstenwache und die Staatsanwaltschaft von Vivo Valentia leiteten darauf eine Untersuchung in die Wege. Nach der Autopsie wurde der Leichnam freigegeben.

Elisabeth Fuchs war als Mitarbeiterin beim Sanitätsbetrieb beschäftigt und in Latsch und Umgebung sehr bekannt, die Nachricht ihres Todes hat große Bestürzung ausgelöst.