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49-Jähriger in Meran verhaftet

Vier Monate voller Qual

Dienstag, 12. Mai 2026 | 15:55 Uhr
Die Täter dürften sich durch Hate-Crime-Fälle angespornt gefühlt haben gewalt
APA/APA/dpa/Fabian Sommer
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Von: mk

Meran – Die Carabinieri von Meran haben einen 49-Jährigen wegen familiärer Misshandlung verhaftet. Der Mann muss eine Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten abbüßen.

Gegen den 49-Jährigen lag ein Vollstreckungsbefehl vor. Er ist wegen mehrerer Vorfälle von Gewalt gegen seine Ex-Partnerin rechtskräftig verurteilt worden.

Die Episoden sollen sich im Jahr 2021 zugetragen haben. Über vier Monate hinweg hatte er seiner damaligen Lebensgefährtin in unterschiedlicher Weise Gewalt zugefügt – auch auf physische Weise.

Die Vorfälle sollen sich in der gemeinsamen Wohnung, die das Paar damals bezogen hatte, zugetragen haben. Die Carabinieri haben den Mann nun in seiner aktuellen Wohnung angetroffen.

Der 49-Jährige wurde ins Bozner Gefängnis überstellt, wo er die Haftstrafe abbüßen muss.

Bezirk: Burggrafenamt

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