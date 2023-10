Vierjähriges Kind in Eppan überfahren

Eppan – In Eppan an der Weinstraße hat sich am Dienstag kurz nach 17.00 Uhr ein furchterregender Verkehrsunfall ereignet. Ersten Informationen zufolge wurde ein vierjähriges Kind überfahren.

Nähere Umstände sind bislang nicht bekannt. Mit schweren Verletzungen musste das Kind ins Bozner Krankenhaus eingeliefert werden.

Im Einsatz standen der Notarzt und das Weiße Kreuz. Die Carabinieri ermitteln den Unfallhergang.