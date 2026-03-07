Viktualiendiebstahl im großen Stil

Von: luk

Bozen – Nach mehreren rätselhaften Fehlbeständen im Lager eines Bozner Supermarkts wurden zwei Verdächtige ausfindig gemacht. Bei einer Kontrolle stellten die Ermittler Lebensmittel im Wert von über 9.000 Euro sicher, die zuvor entwendet worden sein sollen.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Anzeige des Sicherheitsverantwortlichen des Unternehmens vom 18. Februar 2026. Dieser hatte mehrere Fehlbestände im Lager gemeldet. Zwischen dem 2. Januar und dem 16. Februar waren demnach Lebensmittel im Gesamtwert von rund 7.400 Euro verschwunden.

Nach ersten Ermittlungen richteten die Carabinieri aus Bozen einen gezielten Beobachtungs- und Kontrolldienst beim betroffenen Lager ein. Dabei geriet ein Sattelzug ins Visier der Fahnder, der das Depot verlassen hatte.

Das Fahrzeug wurde schließlich in der Nähe der Autobahnausfahrt San Michele all’Adige-Mezzocorona auf der Brennerautobahn A22 angehalten und für weitere Kontrollen zum Ausgangslager zurückgebracht. Bei der Durchsuchung entdeckten die Exekutivbeamten 83 Kartons mit Lebensmitteln, die laut Polizei während der Verladearbeiten unrechtmäßig entnommen worden waren. Der Einkaufswert der Ware beträgt rund 8.230 Euro, der geschätzte Verkaufswert etwa 9.463 Euro.

Die Ware wurde beschlagnahmt und dem Lagerverantwortlichen zur Verwahrung übergeben. Auch ein Siegel zum Verschließen der Lkw-Hecktüren, das nicht ordnungsgemäß angebracht gewesen sein soll, wurde sichergestellt und wird als Beweis hinterlegt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand sollen die beiden angezeigten Personen Zugang zur Ware gehabt haben, da sie mit Transport- und Verladearbeiten betraut waren. Ihre Personalien wurden aus Gründen des Datenschutzes und wegen der Unschuldsvermutung nicht veröffentlicht.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Verdächtigen ihr Vorgehen im Laufe der Zeit ausgeweitet haben könnten. Die zunächst gemeldeten Fehlbestände seien deutlich geringer gewesen als die nun festgestellte Menge.

Die Untersuchungen dauern an. Dabei soll geklärt werden, ob weitere Personen beteiligt waren und ob noch zusätzliche Waren entwendet wurden. Die Staatsanwaltschaft wurde über den Fall informiert. Das Verfahren befindet sich derzeit in der Phase der Voruntersuchungen.