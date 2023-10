VIVA-Aktion 2023: Das Leben liegt in euren Händen

Bozen – Am Waltherplatz in Bozen bricht eine Person zusammen, sie atmet nicht mehr: Viele Passanten werden auf den Notfall aufmerksam, gehen aber weiter, denn sie haben Angst, etwas falsch zu machen. Eine junge Frau reagiert geistesgegenwärtig: Sie wählt gezielt den Notruf und beginnt mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Erlernt hatte sie es zuvor bei einer VIVA-Aktion des Weißen Kreuzes – der landesweiten Sensibilisierungskampagne zur Wiederbelebung auf Südtirols Straßen und Plätzen. Am kommenden Sonntag, 15. Oktober ist es wieder so weit.

Nach einigen Jahren der Unterbrechung lädt der Landesrettungsverein erneut zum gemeinsamen Üben ein. An über 60 Standorten im ganzen Land wird wieder gedrückt, gezählt und angepackt. Alle Besucher und Passanten werden dazu eingeladen, selbst Hand anzulegen und den Ernstfall anhand einer Übungspuppe durchzuspielen. Begleitet werden sie dabei von freiwilligen Helfern und Instruktoren des Weißen Kreuzes.

„Wir wollen sensibilisieren und aufzeigen, dass jeder mit wenigen Handgriffen zum Lebensretter werden kann. Die Verbreitung von Erste-Hilfe-Wissen in der Bevölkerung zählt zu unseren Kernaufgaben und die VIVA-Aktion bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit dazu“, erklärt Präsidentin Barbara Siri. Die 60 Standorte sind bewusst so gewählt, dass möglichst viele Menschen erreicht werden können. Darunter zentrale Plätze, hochfrequentierte Fußgängerzonen, genauso wie Volksfeste oder Sportveranstaltungen am Wochenende. Dabei sollen sich Kinder und Jugendliche genauso angesprochen fühlen wie ältere Mitmenschen. „Immerhin geht das Thema uns alle an und die einfachen Wiederbelebungsmaßnahmen sind für jeden erlernbar“, betont Siri.

Gleichzeitig wird an den Stationen der druckfrische Flyer „Das Leben liegt in deinen Händen!“ verteilt, eine wichtige Anleitung zur Ersten Hilfe bei Herz-Kreislauf-Stillständen. „Wir unterrichten jährlich bis zu 10.000 Personen in unseren Erste-Hilfe-Kursen. Die VIVA-Aktion bietet uns die Möglichkeit, die Lehrsäle zu verlassen und mit den Menschen in Kontakt zu treten. Ein einfaches Gespräch mit unseren Instruktoren und eine kurze Übungseinheit, können dabei vieles bewirken“, erklärt Direktor Ivo Bonamico.