Völlig erschöpft auf Berggipfel in Südtirol gestrandet

Alpinisten unverletzt aber unterkühlt in Sicherheit gebracht

Ridnaun – Auf der Krapfenkarspitze im Ridnauntal sind am Donnerstagnachmittag zwei Alpinisten in Bergnot geraten, nachdem sie den Gipfel auf 2.707 Höhenmetern erreicht hatten. Offenbar hatten sie die Situation in der Höhe falsch eingeschätzt.

Wie Alto Adige online berichtet, hatten ihre Kräfte sie verlassen und an einen Abstieg war nicht mehr zu denken. Weil es auch bereits gegen 17.00 Uhr war, setzten die beiden Bergsteiger einen Notruf ab.

Aufgrund der Wetterbedingungen konnte der Notarzthelikopter des Aiut Alpin nur bis auf eine Höhe von 2.400 Meter aufsteigen. Von dort aus erreichten die Rettungskräfte die beiden in Not geratenen Alpinisten zu Fuß.

Sie befanden sich knapp unterhalb des Gipfels, völlig erschöpft und etwas unterkühlt. Ansonsten waren sie aber unverletzt.

Die Bergrettung begleitete sie bis ins Tal, wo sie gegen 22.00 Uhr ankamen.