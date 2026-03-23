Von Drogenhandel bis Ladendiebstahl: Acht Anzeigen in Bozen

Von: mk

Bozen – Auch am vergangenen Wochenende hat Quästor Giuseppe Ferrari verstärkte Kontrollen in Bozen angeordnet. Neben Staatspolizei waren auch Carabinieri sowie Finanz- und Ortspolizei mit eingebunden. Die Bilanz der konzertierten Aktion: Acht Anzeigen, mehrere verhinderte Diebstähle und ein Schlag gegen den Drogenhandel.

Ein bedeutender Zugriff erfolgte am Samstagnachmittag am Kapuzinerplatz. Ein 43-jähriger Marokkaner, der der Polizei bereits wegen früherer Delikte bekannt war, wurde von den Beamten kontrolliert. Der Mann reagierte sichtlich nervös und händigte den Ordnungshütern freiwillig ein Stück Haschisch aus.

Die Polizisten brachten den Mann zur Quästur. Im Rahmen einer Durchsuchung stellten die Beamten dort eine verschweißte Dosis Kokain sowie 95 Euro in bar sicher – Geld, bei dem es sich vermutlich um den Erlös aus dem Verkauf von Drogen handelt. Der mutmaßliche Dealer wurde angezeigt.

In der Bozner Altstadt wurde unterdessen ebenfalls am Samstag eine 24-jährige Georgierin angezeigt, nachdem sie versucht hatte, sieben Kleidungsstücke aus einem Geschäft zu schmuggeln, ohne dafür zu bezahlen. Nur wenig später wurde eine 38-jährige Rumänin in einer anderen Boutique im Zentrum beim Ladendiebstahl erwischt.

Am Sonntag versuchte in der Industriezone hingegen ein 65-jähriger Tunesier, ein Paar Schuhe aus einem Einkaufszentrum zu entwenden, wurde jedoch vom Sicherheitspersonal gestoppt. Kurz darauf ereilte zwei junge Italienerinnen am selben Ort das gleiche Schicksal: Sie wurden angezeigt, nachdem sie versucht hatten, ein Paar Jeans zu stehlen.

Eine 35-jährige Italienerin und ein 37-jähriger Marokkaner kassierten eine Anzeige, weil sie ein bestehendes Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Bozen missachtet hatten. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte im Laufe des Wochenendes 130 Personen und 16 Fahrzeuge.