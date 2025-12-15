Aktuelle Seite: Home > Chronik > Vorarlbergs Polizei ertappte fünf Einbrecher – verhaftet
Vier von fünf Verdächtigen wurden festgenommen.

Vorarlbergs Polizei ertappte fünf Einbrecher – verhaftet

Montag, 15. Dezember 2025 | 09:40 Uhr
Vier von fünf Verdächtigen wurden festgenommen.
Die Vorarlberger Polizei hat am Wochenende eine fünfköpfige Wohnungseinbrecherbande auf frischer Tat ertappt. Vier der Verdächtigen wurden bei der Flucht aus einer Wohnung in Dornbirn festgenommen. Teilweise hätten die Männer versucht, über den Balkon zu entkommen, teilte die Vorarlberger Polizei am Montag mit. Einer der Täter sei noch flüchtig. Die Gruppe war am Freitagabend kurz nach 19.00 Uhr in die Wohnung eingestiegen und hatte dabei die Alarmanlage ausgelöst.

Die sofort verständigte Polizei rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an. Die festgenommenen Männer seien zwischen 23 und 32 Jahre alt und italienische Staatsbürger, hieß es. Das Landeskriminalamt ermittle nun gemeinsam mit der Polizeiinspektion Dornbirn, ob die Verdächtigen für weitere Straftaten verantwortlich sein könnten. Die Männer wurden in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.

