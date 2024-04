Vorbildhaft: So konnte ein Bozner eine Hehler-Operation verhindern

Bozen – Am vergangenen Sonntag ereignete sich in Bozen ein Vorfall, der einen aufmerksamen Bürgers stutzig machte: Ihm waren in der Rentscher Straße zwei Personen aufgefallen, die Fahrräder in einen alten Lieferwagen luden. Angesichts ihres verdächtigen Verhaltens wählte er den Notruf 112.

Eine Streife der Carabinieri Bozen traf am Ort des Geschehens ein und kontrollierte die beiden Männer sowie den Inhalt des Lieferwagens. Es stellte sich heraus, dass es sich bei den Verdächtigen um Hehler handelte, beide ausländische Staatsangehörige, einer von ihnen mit Vorstrafen.

Die beiden konnten auf gezielte Fragen keine Kaufbelege oder plausible Erklärungen für den Besitz einer Vielzahl von Waren vorlegen, die sich im Lieferwagen befanden. Dieser Lieferwagen war auf einen Dritten zugelassen, einen gemeinsamen Freund, der in Bozen lebt.

Die Ware, darunter ein Kinderfahrrad, ein Elektroroller, ein großer Fernseher und andere Gegenstände, deren Wert noch quantifiziert wird, wurde beschlagnahmt. Die beiden Männer wurden wegen des Verdachts der Hehlerei angezeigt, blieben aber vorläufig auf freiem Fuß.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren die beiden Verdächtigen kurz davor, das mutmaßliche Diebesgut nach Nordafrika auszuführen. Vermutlich nur durch den wachsamen Bürger konnte dieses Unterfangen vereitelt werden.