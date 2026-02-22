Aktuelle Seite: Home > Chronik > Vorverfahren gegen philippinischen Ex-Präsident Duterte
Rodrigo Duterte bei ersten Anhörungen in Den Haag noch abwesend

Vorverfahren gegen philippinischen Ex-Präsident Duterte

Sonntag, 22. Februar 2026 | 21:30 Uhr
Rodrigo Duterte bei ersten Anhörungen in Den Haag noch abwesend
Von: APA/dpa

Knapp ein Jahr nach seiner Festnahme eröffnet der Internationale Strafgerichtshof am Montag (10.00 Uhr) das Vorverfahren gegen den ehemaligen Präsidenten der Philippinen, Rodrigo Duterte. Die Anklage wirft ihm mindestens 78 Morde im staatlichen “Krieg gegen die Drogen” von 2011 bis 2019 vor. Er ist der erste frühere Staatschef, der sich vor dem Gericht in Den Haag wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten muss.

Mehrere Demonstrationen sind vor dem Gericht angekündigt worden – sowohl von Anhängern als auch Gegnern Dutertes. Doch das Verfahren startet ohne den Angeklagten: Der 80-Jährige bleibt nach Angaben des Gerichts der Anhörung ohne Angaben von Gründen fern – das ist zulässig. Im Vorverfahren prüfen die Richter zunächst die Beweise, ob sie zur Eröffnung des Hauptverfahrens ausreichen. Eine Entscheidung wird im Mai erwartet.

Erbarmungsloser Kampf

Duterte führte während seiner Amtszeit als Bürgermeister der Stadt Davao und von 2016 bis 2022 als Präsident einen erbarmungslosen Kampf gegen Drogenkriminalität mit nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen schätzungsweise bis zu 30.000 Opfern. Im März 2025 war er von den Philippinen festgenommen und dem Gericht übergeben worden.

