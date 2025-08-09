Aktuelle Seite: Home > Chronik > Waldbrand bei Athen lodert weiter
Seit 06.00 Uhr in der Früh sind die Löschflugzeuge weiter im Einsatz

Waldbrand bei Athen lodert weiter

Samstag, 09. August 2025 | 11:43 Uhr
Seit 06.00 Uhr in der Früh sind die Löschflugzeuge weiter im Einsatz
APA/APA/AFP/ARIS MESSINIS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der große Wald- und Buschbrand im Südosten von Athen lodert weiter. Zwar hat die Feuerwehr die Lage weitgehend im Griff, wie griechische Medien berichten, doch der Einsatz ist enorm. Seit 6.00 Uhr in der Früh sind wieder zahlreiche Löschhubschrauber und -flugzeuge im Einsatz. Das Problem ist der starke bis stürmische Wind, der immer wieder für ein Aufflammen und neue Brandherde sorgt.

Der Brand nahe Athen sei auf Brandstiftung zurückzuführen, sagte der Bürgermeister einer der betroffenen Ortschaften gegenüber dem Sender ERTnews. Dort, wo das Feuer ausgebrochen sei, habe man eine Gasflasche gefunden. Zudem hätten Bürger eine verdächtige Person auf einem Motorrad beobachtet.

Gefahr für weitere Buschfeuer weiter hoch

Zahlreiche Ortschaften wurden evakuiert, rund 400 Menschen mussten aus gefährlichen Situationen gerettet werden. Ein Mann kam bereits am Freitag ums Leben; sein abgelegenes Haus war offenbar von den Flammen umzingelt worden. Viele Häuser brannten komplett aus, über die genauen Schäden ist jedoch noch nichts bekannt.

Auch in Mittelgriechenland und im Nordwesten der Halbinsel Peloponnes gibt es größere Brände. Die Waldbrandgefahr bleibt wegen der anhaltenden Trockenheit und der starken Winde in vielen Teilen des Landes extrem hoch, heißt es beim griechischen Zivilschutz. Tiefrot eingefärbt sind auf der entsprechenden Karte weite Teile der Peloponnes, die Region rund um Athen und die Insel Euböa. Auch für Kreta, die Kykladen-Inseln und die Halbinsel Chalkidiki gelten sehr hohe Warnstufen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bitterer Sommer am Gardasee
Kommentare
106
Bitterer Sommer am Gardasee
„Die unvermeidbaren Ausgaben fressen den Urlaub auf“
Kommentare
68
„Die unvermeidbaren Ausgaben fressen den Urlaub auf“
Kritik an Bildungspolitik: Lehrermangel in Südtirol verschärft sich
Kommentare
63
Kritik an Bildungspolitik: Lehrermangel in Südtirol verschärft sich
Lidl übernimmt Ex-MPreis-Markt in Bozen – für über 18 Mio. Euro
Kommentare
57
Lidl übernimmt Ex-MPreis-Markt in Bozen – für über 18 Mio. Euro
Wolfsrisse: Bauern in Mühlwald schlagen Alarm
Kommentare
49
Wolfsrisse: Bauern in Mühlwald schlagen Alarm
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 