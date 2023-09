Wasserproblem in Kuens, Riffian und Platt zum Teil gelöst

Kuens/Riffian/Platt/St. Martin – Weil aufgrund der starken Regenfälle vor rund einer Woche Trinkwasser verunreinigt worden ist, muss in mehreren Gemeinden im Burggrafenamt immer noch Wasser gespart werden.

Während die Situation in Kuens und Riffian im Burggrafenamt sowie in der Fraktion Platt im Passeiertal teilweise gelöst wurde, gibt es in St. Martin in Passeier immer noch Schwierigkeiten.

Das Verbot, Wasser aus dem Hahn zu trinken, bleibt dort noch bis zum morgigen Mittwoch aufrecht, berichtet Alto Adige online.

Auch das Wasser aus der Quelle Valtmar ist immer noch leicht verunreinigt. Kuens, Riffian und Platt bekommen derzeit Trinkwasser aus einer anderen Quelle.