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Polizeiensatz

Wegen Raubs und versuchter sexueller Gewalt gesucht: Festnahme am Brenner

Montag, 01. Juni 2026 | 16:09 Uhr
Handschellen
pixabay.com
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Von: mk

Brenner – Beamte der Staatspolizei am Brenner haben an der Grenze einen 50-jährigen Italiener aufgehalten, nach dem seit über einem Jahr gefahndet wird. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft von Salerno vor.

Der 50-Jährige wollte am Donnerstag in das Staatsgebiet einreisen. Die Polizei hat den Mann allerdings aufgehalten und kontrolliert. Beim Abgleich der Daten war schnell klar: Der Betroffene muss eine Haftstrafe von vier Jahren antreten.

Konkret werden ihm versuchte sexuelle Gewalt, Raubüberfall, Diebstahl und schwere Körperverletzung vorgeworfen. Im Jahr 2025 ist der 50-Jährige allerdings untergetaucht.

Die Polizei hat den Mann ins Trientner Gefängnis überstellt.

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