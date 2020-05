Weißes Kreuz hilft in Senioren-Wohnheimen

50 Freiwillige bieten tatkräftig Unterstützung an

Die Coronakrise und die damit verbundene Quarantänesituation verlangt den Menschen zur Zeit viele Kräfte ab. So auch bei den Mitarbeitern der Seniorenwohnheime in Südtirol.

Aus diesem Grund haben insgesamt 50 Freiwillige des Weißen Kreuzes in den letzten Wochen ihre Unterstützung zur Entlastung des Pflegepersonals in den besagten Wohnheimen in ganz Südtirol tatkräftig angeboten.

So wurden etwa bestimmte Pflege- sowie Nachtdienste übernommen, darüber hinaus aber auch Zeichen der Solidarität und Menschlichkeit gesetzt, indem man den Senioren Gesellschaft leistete und ihnen auf Augenhöhe begegnete.

Die Sozial-Landesrätin Waltraud Deeg hat davon ausgehend Worte des Dankes ausgesprochen und ihre Wertschätzung für die Solidarität der Freiwilligen in diesen schwierigen und herausfordernden Zeiten zum Ausdruck gebracht, so berichten Medien.