Weißes Kreuz: Nothilfe für Erdbeben in Marokko angelaufen

Biozen/Marrakesch – Nach dem schweren Erdbeben in Marokko mit mehr als 2.000 Toten startet das Weiße Kreuz eine Hilfsaktion für das Krisengebiet. Der Landesrettungsverein möchte nun schnell und unbürokratisch helfen und hat dazu ein Spendenkonto für die Soforthilfe vor Ort eröffnet.

Das Weiße Kreuz verfügt über reichliche Erfahrung in der Abwicklung von Hilfseinsätzen nach Erdbeben. Dazu zählt nicht nur der wochenlange Erdbebeneinsatz 2009 und 2016 in Mittelitalien, sondern auch das immer noch andauernde Aufbauprojekt nach der Erdbebenkatastrophe in Syrien im Februar dieses Jahres. Dort konnte das das Weiße Kreuz bereits kurze Zeit nach dem verehrenden Ereignis sogenannte Emergency-Kits an die Bevölkerung in abgelegenen Gebieten verteilen. Mittlerweile konnte auch der Wiederaufbau von drei Grundschulen in der Region Aleppo in die Wege geleitet werden. Diese werden in den nächsten Tagen offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

In Marokko möchte das Weiße Kreuz nun ebenso schnell und unbürokratisch helfen. „Wir kennen das Ausmaß des Leids, das ein Erdbeben hinterlässt und stehen mit der ganzen Solidarität hinter der Bevölkerung in Marokko.“, betont Präsidentin Barbara Siri und bitte die Südtiroler Bevölkerung um Unterstützung. Neben der eigenen Erfahrung kann sich das Weiße Kreuz auch auf ein starkes Netz von internationalen Partnern stützen. Dazu zählen das europäische Netzwerk Samaritan International sowie der nationale Verband ANPAS. „Derzeit ist es nicht geplant, dass wir eigene Hilfsmannschaften nach Marokko versenden. Sollte aber die Anfrage um Unterstützung über unser europäisches Netzwerk eingehen, werden wir mit Sicherheit unseren Beitrag leisten“, erklärt Direktor Ivo Bonamico.

Spendenkonto Erdbebengebiet Marokko

Landesrettungsverein WEISSES KREUZ

Raiffeisenkasse Bozen – Filiale Gries

Iban: IT16M0808111601000301043544

Grund: Erdbeben Marokko