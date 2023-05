Weißes Kreuz und FC Südtirol rufen zu Mut für Erste Hilfe auf – VIDEO

Bozen – Mehr als 700 öffentlich zugängliche AED-Geräte gibt es mittlerweile in Südtirol. Viele von ihnen befinden sich an Sportstätten oder in strategisch leicht zugänglichen Positionen. Somit sind die Weichen für eine schnelle Hilfe bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand durch Laien gestellt. Oft gibt es aber Berührungsängste, viele haben Angst davor, etwas falsch zu machen: Dabei können im Notfall bereits einfache Handgriffe das Leben retten.

Vor diesem Hintergrund haben der Landesrettungsverein Weißes Kreuz sowie der FC Südtirol eine gemeinsam Sensibilisierungsaktion ins Leben gerufen. Im Mittelpunkt steht dabei die schnelle Anwendung eines AED-Gerätes im Falle eines Herz-Kreislauf-Stillstandes. In einem gemeinsamen Video zeigen Notärztin Andrea Rederlechner sowie die drei Profispieler Fabian Tait, Andrea Giorgini sowie Marco Pompetti die Einfachheit der Ersten Hilfe im Notfall auf und machen Mut. Die Botschaft dahinter ist einfach und stark zu gleich: „Erste Hilfe kann Leben retten! Der einzige Fehler, den man machen kann, ist nichts zu tun.“