Aktuelle Seite: Home > Chronik > Weniger Waldbrände im Amazonas 2025
Im Amazonas wüteten 2025 weniger Feuer

Weniger Waldbrände im Amazonas 2025

Dienstag, 21. Juli 2026 | 10:14 Uhr
Im Amazonas wüteten 2025 weniger Feuer
APA/APA/AFP/MICHAEL DANTAS
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Die Waldbrände im brasilianischen Amazonasgebiet sind 2025 auf ein historisches Tief zurückgegangen. Insgesamt brannten gut drei Millionen Hektar ab, die bisher kleinste Fläche seit Beginn der Aufzeichnungen 1983, wie das Überwachungsnetzwerk MapBiomas am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr waren knapp 16 Millionen Hektar abgebrannt, das war der bisherige Höchststand.

2024 hatte eine beispiellose Dürre die Ausbreitung von Bränden befördert. Eine verspätete Regenzeit zwischen 2024 und 2025 hatte Brandrodungen in manchen Gebieten verhindert. Da auch weniger Flächen abgeholzt wurden, stand weniger Brennmaterial zur Verfügung. Zudem habe die von dem Ausmaß der Brände 2024 geschockte Bevölkerung mitgeholfen, das Ausbreiten neuer Brände zu verhindern.

Warnung vor Super-El Niño

Auch landesweit habe sich die Zahl der abgebrannten Flächen 2025 “außerordentlich” verringert, sagte die Koordinatorin des Berichts, Ane Alencar. Allerdings brenne es weiterhin in großem Ausmaß in der weiten Savanne des Cerrado in Zentralbrasilien. Alencar warnte vor dem möglicherweise bevorstehenden Super-El Niño in diesem Jahr, einem Klimaphänomen, das eine verlängerte Trockenzeit und ein größeres Risiko von Waldbränden mit sich bringt.

Der Schutz des Amazonas ist im Kampf gegen den Klimawandel entscheidend, da seine dichte Vegetation Treibhausgase aufnimmt, die die globale Erwärmung verursachen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert Südtirol auf Trockenheit
Kommentare
72
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert Südtirol auf Trockenheit
Bikini-Ärger in Meran
Kommentare
48
Bikini-Ärger in Meran
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Kommentare
45
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Versicherungspflicht für E-Scooter gilt jetzt
Kommentare
31
Versicherungspflicht für E-Scooter gilt jetzt
Spanien Weltmeister – 1:0 n.V. im Finale gegen Argentinien
Kommentare
21
Spanien Weltmeister – 1:0 n.V. im Finale gegen Argentinien
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 