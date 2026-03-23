“Wenn der Höllentalbach zur Hölle wird”

Von: luk

Tramin – Am 23. Juni 1986 um 23.15 Uhr donnerte nach starken Regenfällen der Höllentalbach wie eine Lawine zu Tal. Ca. 400.000m³ Schlamm und Geröll verwüsteten die Kellerei Tramin, die Pension Erika, den Traminer Festplatz, Brücken, Straßen, die gesamte Traminer Sportzone sowie große Obst- und Weinbauflächen. Wie durch ein Wunder ist dabei kein Mensch ums Leben gekommen.

40 Jahre danach fand am 20. März 2025 kürzlich im Bürgerhaus eine Bürgerversammlung statt, wo auf diese Ereignisse zurückgeblickt wurde. Zu Beginn wurden die original Nachrichtenfilme des Senders Bozen von vor 40 Jahren vorgeführt.

Anschließend referierte Meteorologe Günther Geier über das Wettergeschehen welches die verheerende Naturkatastrophe auslöste und über die technischen Errungenschaften des Landeswetterdienstes von heute.

Daraufhin folgten Fotos von der Bachkatastrophe und die Zeitzeugen Bürgermeister Wolfgang Oberhofer, Stephan Dezini (langjähriger Geschäftsführer der Kellerei Tramin), Stephan Ritsch (Kommandant der FF Tramin) und Altbürgermeister Erwin Bologna erzählten eindrucksvoll über die damaligen Ereignisse. Trotz des enormen Ausmaßes von Schäden an Gebäuden, Straßen, Brücken, Sporteinrichtungen und landwirtschaftlichen Flächen war kein einziges Menschenleben zu beklagen. Innerhalb von wenigen Jahren konnten alle zerstörten Objekte und öffentlichen Einrichtungen wieder erfolgreich aufgebaut werden.

Geometer Hansjörg Prugg berichtete über die durchgeführten Arbeiten der Wildbachverbauung die letzten Jahr um den Bach sicherer zu machen und zukünftige Gefahren zu minimieren. Und Michael Gamper von der Agentur für Bevölkerungsschutz informierte die Teilnehmer über die Frage “Was tun im Katastrophenfall”.

Im Rahmen des Gedenkjahres 40 Jahre Höllentalbachkatastrophe organisiert die Freiwillige Feuerwehr Tramin am Samstag, 6. Juni eine großangelegte Zivilschutzübung entlang des Höllentalbaches. Koordiniert und moderiert wurde die Veranstaltung von Jürgen Geier.