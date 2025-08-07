Aktuelle Seite: Home > Chronik > Wetterlage unterstützt Waldbrandbekämpfung in Frankreich
Feuer könnte im Tagesverlauf unter Kontrolle gebracht werden

Wetterlage unterstützt Waldbrandbekämpfung in Frankreich

Donnerstag, 07. August 2025 | 09:50 Uhr
Feuer könnte im Tagesverlauf unter Kontrolle gebracht werden
APA/APA/AFP/VALENTINE CHAPUIS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der riesige Flächenbrand in Südfrankreich greift nicht mehr ganz so stark um sich. Die Ausbreitung sei langsamer geworden, teilte die örtliche Präfektur am Donnerstag mit. Ohne Wind und mit niedrigeren Temperaturen seien die Wetterbedingungen in der Nacht günstig gewesen. Man hoffe, den in Ribaute ausgebrochenen Brand im Tagesverlauf in den Griff zu bekommen, sagte Christophe Magny von der Feuerwehr im Sender BFMTV.

Seit Dienstagnachmittag hat sich das Feuer im französischen Département Aude über 16.000 Hektar ausgebreitet. “Seit 1949 ist dies zweifellos das Feuer, das die meisten Hektar Land zerstört hat”, sagte Frankreichs Innenminister Bruno Retailleau. 15 Gemeinden sind von dem Brand betroffen. Mehr als 2.100 Feuerwehrleute kämpfen noch immer gegen die Flammen. Eine Seniorin starb bei dem Brand, mehrere Menschen wurden verletzt. Drei Personen werden noch vermisst.

Ribaute liegt in der südfranzösischen Region Okzitanien, etwa zwischen Narbonne und Carcassonne. In den bergigen Corbières hatte das Feuer bedingt durch Trockenheit und starken Wind rasch um sich gegriffen. Noch ist unklar, wie der Brand entstanden ist.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Puezalm in Gröden: Wolf reißt 40 Schafe 
Kommentare
112
Puezalm in Gröden: Wolf reißt 40 Schafe 
Trotz Kritik: Zerzer wird neuer Raumordnungschef
Kommentare
110
Trotz Kritik: Zerzer wird neuer Raumordnungschef
PS-Wahnsinn in den Dolomiten – VIDEO
Kommentare
78
PS-Wahnsinn in den Dolomiten – VIDEO
Wolf-Entnahme im Vinschgau vorerst gestoppt
Kommentare
76
Wolf-Entnahme im Vinschgau vorerst gestoppt
Leere Strände, volle Dolomiten: Sommer in Italien
Kommentare
63
Leere Strände, volle Dolomiten: Sommer in Italien
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 