Wie im April: Palmstange flattert im Schnee – VIDEO

Das Wetter im März macht, was es will

Ridnaun – Das erste Gewitter ist am Samstag über Südtirol hinweg gezogen und hat neben Blitz, Donner und Regen auch heftigen Sturmböen mitgebracht. In manchen Landesteilen ist auch Neuschnee gefallen. Das Ergebnis: Am heutigen Palmsonntag ergibt sich in Südtirol eine Wetterlage, die von allem etwas dabei hat und eher an April als an den März erinnert.

Derzeit bestimmt eine kalte Nordwestströmung das Wetter im Alpenraum, die sich in einer Mischung aus Sonne und Wolken zeigt.

Wie man im Video sieht, flattert die Palmstange in Ridnaun zum Teil vor schneebedeckten Feldern. Trotzdem blühen schon die ersten Blumen, womit der Tag zum idealen Einstieg in die Osterwoche wird.

Die Temperaturen, die in Südtirol vorherrschen, sind zwar gesunken, doch die Sonne dringt in verschiedenen Teilen des Landes immer wieder durch, während die Berge oft noch in dichte Wolken eingehüllt sind.

Am freundlichsten ist es im Süden. Vor allem am Alpenhauptkamm kommt es zeitweise zu ein paar Schneeschauern, während es im Norden windig bleibt.