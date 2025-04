Wie Kunst verbindet

Von: luk

St. Ulrich – Am heutigen 30. April 2025 wurde am Kunstgymnasium Cademia in St. Ulrich die Sonderausgabe der Straßenzeitung zebra. feierlich präsentiert. Seit Oktober letzten Jahres arbeitete die Redaktion der zebra. eng mit den Schüler:innen der Klassen 3A und 3B zusammen, um gemeinsam eine ganz besondere Ausgabe der Straßenzeitung zu gestalten.

Bei Sonnenschein und in stimmungsvoller Atmosphäre wurde das Ergebnis im Schulhof vorgestellt: eine 40-seitige Ausgabe, gestaltet mit viel persönlichem Einsatz und Kreativität. Im Mittelpunkt steht ein Thema, das den Jugendlichen besonders am Herzen liegt – die Kunst. Rund dreißig engagierte Jugendliche haben gemeinsam mit der Redaktion Ideen entwickelt, Interviews geführt, Artikel geschrieben und so die Kunst aus verschiedensten Perspektiven beleuchtet: von der rebellischen Straßenkunst über kreative Experimente mit Kindern in Musik und Malerei bis hin zur heilenden Kraft der Kunsttherapie.

Auch das Layout der Ausgabe stammt aus der Feder der Schüler:innen. Bei der Präsentation konnten sie ihr Werk erstmals gedruckt in Händen halten. Eröffnet wurde die Veranstaltung von der Professorin Irina Thaler, die im Sinne der mehrsprachigen Schule auf Ladinisch sprach – denn auch die Ausgabe selbst ist dreisprachig gestaltet. Anschließend lobte die italienischsprachige Redakteurin Samia Kaffouf das kreative Engagement der Jugendlichen und der deutschsprachige Redakteur Matthias Fleischmann hob die Bedeutung solcher Projekte hervor, um den Gedanken und Ansichten junger Menschen Gehör zu verschaffen – auf Papier und in der Südtiroler Gesellschaft.

Im Anschluss berichteten einige Schüler:innen von ihren persönlichen Erfahrungen im Schaffungsprozess: vom Schreiben auf Ladinisch, der aufwendigen Recherche zur Titelgeschichte, und der Gestaltung des Covers, welches den gemeinschaftlichen Aspekt der Kunst symbolisieren möchte. Zum Abschluss überreichte die Redaktion allen Mitwirkenden der Schule ein Exemplar – und markierten damit den krönenden Abschluss eines mehrmonatigen, kreativen Projekts.