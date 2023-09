Wie schaut euer CO2-Fußabdruck aus?

Bozen – Rund um den 30. September, dem „ersten Südtiroler Tag des CO2-Fußabdruckes“, finden in zahlreichen Südtiroler Gemeinden verschiedensten Aktionen zum Fußabdruck statt. Auch die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) möchte die Bürgerinnen und Bürger dazu animieren, ihren Fußabdruck zu ermitteln.

Wir alle hinterlassen ihn – den CO2-Fußabdruck. Indem wir wohnen, konsumieren, essen und uns fortbewegen, verursachen wir Emissionen, welche sich negativ auf das Klima auswirken können.

Durch die Erstellung des eigenen CO2-Fußabdruckes kann jeder Einzelne von uns ermitteln, wie klimafreundlich die eigenen Lebensgewohnheiten sind und wie diese im Vergleich zum Südtiroler Durchschnitt ausfallen.

Mit dem Südtiroler CO2-Online-Rechner kann die eigene CO2-Bilanz in wenigen Minuten ermittelt werden. Der Online-Rechner ist unter diesem Link zu finden.

Der digitale CO2-Fußabdruck

Digitale Geräte, wie Smartphone, Computer, Fernseher und Co sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Was wir dennoch oft vergessen ist, dass all diese Geräte bei der Herstellung, Nutzung und Schlussendlich der Entsorgung Treibhausgase verursachen, die unser Klima negativ beeinflussen.

Der Online-Rechner zum digitalen Fußabdruck bietet eine gute Gelegenheit sich einen Überblick über die persönliche Bilanz im Umgang mit digitalen Geräten zu verschaffen.

Der digitale Online-Rechner ist unter diesem Link verfügbar.

Wer seine Lebensgewohnheiten in Zukunft noch klimafreundlicher gestalten möchte, kann sich zahlreiche Tipps aus den über 50 kostenlosen Informationsblättern der Verbraucherzentrale Südtirol entnehmen. Die Infoblätter sind allesamt auf der Webseite der Verbraucherzentrale enthalten und sind im Hauptsitz in Bozen oder in einer der zwölf Außenstellen oder im Verbrauchermobil in Papierform erhältlich.