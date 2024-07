Wieder Brand in Prad

Von: luk

Prad – In den frühen Morgenstunden am Donnerstag kam es in Prad zu einem schweren Brand in einer Lagerhalle für Obstkisten der Obstgenossenschaft Oveg. Der entstandene Sachschaden ist erheblich.

Gegen 4.00 Uhr morgens wurden die Feuerwehren des oberen Vinschgaus alarmiert, um den Brand zu bekämpfen. Aufgrund der intensiven Rauchentwicklung mussten die Einsatzkräfte mit schwerem Atemschutz arbeiten. Neben zahlreichen Obstkisten wurde auch ein Gabelstapler vollständig zerstört.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehrleute konnte ein angrenzendes Hackschnitzellager vor den Flammen geschützt werden. Dennoch entstand in der betroffenen Lagerhalle ein großer Sachschaden, bei dem rund 1.000 Obstkisten verbrannten.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Berufsfeuerwehr Bozen und die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Prad, Glurns, Eyrs, Tschengls, Mals, Schluderns und Lichtenberg sowie die Rettungsdienste des Weißen Kreuzes aus Prad und Mals. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt.