Wieder Buschauffeure mit Handy am Steuer überrascht

Bozen – In Bozen sind immer wieder Busfahrer mit Handy am Steuer unterwegs. Die Betreibergesellschaft der städtischen Buslinien sasa ist zwar sehr streng in dieser Hinsicht, doch das reicht offenbar nicht aus. Ein junger Südtiroler hat in den vergangenen Wochen gleich drei Fälle dokumentiert.

Zum schlimmsten Zwischenfall ist es in St. Jakob an der Kreuzung mit der Thaler-Straße gekommen. Der Bus sei dort bei Orange weiter gefahren und musste abrupt abbremsen, um nicht einen Radfahrer zu rammen. Die Fahrgäste habe es ordentlich durchgeschüttelt. Vor allem Senioren hätten erschrocken reagiert.

„Als ich mich dem Chauffeur näherte, sah ich, wie er sein Handy mit offenem Youtube-Video versteckte“, erklärt der junge Südtiroler laut einem Bericht der Zeitung Alto Adige. Er habe sich beschwert, doch der Busfahrer sei ihm über den Mund gefahren und habe gesagt, er solle still sein.

Zwei weitere Vorfälle hätten sich am 22. und 23. Oktober jeweils im Bus der Linie 120 ereignet. In beiden Fällen telefonierten die Chauffeure während der Fahrt mit dem Handy.

Einer der Fahrer habe wenigstens Ohrstöpsel benutzt. Der junge Südtiroler hat der sasa sämtliche Vorfälle gemeldet. Ihm sei versichert worden, dass Maßnahmen ergriffen würden.

Trotz allem zeigt sich der junge Mann über die Gleichgültigkeit besorgt, wenn es um die Einhaltung einer Sicherheitsregel geht. Oft hätten die Chauffeure keine Skrupel, vor den Passagieren zu telefonieren.

Das Thema Sicherheit ist für die sasa derzeit ein Dauerbrenner – unter anderem auch wegen gewaltsamer Übergriffe. Erst am Dienstag ist ein 70 Jahre alter Mann in einem Bus auf der Linie 10b verprügelt worden. Ihm wurden Fausthiebe und Fußtritte verpasst.

Um für mehr Sicherheit zu sorgen, hat die sasa eine Einsatzgruppe ins Leben gerufen, die rotiert und auf allen Linien Kontrollen durchführt. Darüber hinaus sollen laut sasa die Kontrollen auch die Chauffeure mit einbeziehen. Dabei soll darauf geachtet werden, dass sämtliche Regeln eingehalten werden.

Man unterstreiche, dass dem Unternehmen kein Verstoß gegen den Verkehrskodex gestattet sei, erklärt die sasa: „Jeder Meldung folgt eine interne Untersuchung, um die Verantwortlichen auszuforschen.“

Was den Handygebrauch am Steuer anbelangt, räumt die sasa ein, dass diese Art von Fehlverhalten zugenommen habe. Leider sei es schwierig, dieses Verhalten einzudämmen. Doch man versuche man so viele Kontrollen wie möglich zu machen.