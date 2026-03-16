Aktuelle Seite: Home > Chronik > Wieder Seniorin im Supermarkt beklaut
Zwei Verdächtige nach Handtaschendiebstahl angezeigt

Wieder Seniorin im Supermarkt beklaut

Montag, 16. März 2026 | 10:27 Uhr
Geld_Peter_Daldos
LPA/Peter Daldos
Schriftgröße

Von: luk

Branzoll – Nach einem Handtaschendiebstahl in einem Supermarkt in Branzoll haben die Carabinieri zwei Tatverdächtige ausgeforscht und angezeigt. Es handelt sich um einen Mann (31) aus Meran und eine 24-jährige Frau, die ebenfalls in Meran lebt.

Der Vorfall ereignete sich am 20. Februar. Einer 74-jährigen Frau aus Branzoll wurde beim Einkaufen die Handtasche aus dem Einkaufswagen gestohlen. Kurz darauf hoben die Täter im nahegelegenen Auer 250 Euro mit der Bankomatkarte der Seniorin ab. Ein weiterer Zahlungsversuch über 300 Euro in einer Tabaktrafik scheiterte.

Im Zuge der Fahndung entdeckten Einsatzkräfte zunächst das entwendete Smartphone in der Nähe der Tunnelbaustelle entlang der Staatsstraße 12. Wenige Tage später wurden auch Handtasche und Geldtasche entlang derselben Straße im Gemeindegebiet von Auer aufgefunden.

Durch technische Ermittlungen und die Auswertung der Bankbewegungen konnten die mutmaßlichen Täter identifiziert werden. Beide wurden auf freiem Fuß wegen Diebstahls und missbräuchlicher Verwendung von Zahlungsmitteln bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Trump drängt auf Hilfe bei Sicherung der Straße von Hormuz
Kommentare
46
Trump drängt auf Hilfe bei Sicherung der Straße von Hormuz
Meran: Scooter eines Pizzadienstes erfasst Fußgänger [77]
Kommentare
28
Meran: Scooter eines Pizzadienstes erfasst Fußgänger [77]
Südtirol bei Lebenserwartung ganz vorne
Kommentare
26
Südtirol bei Lebenserwartung ganz vorne
Geisterfahrerin auf der MeBo bringt die Polizei ans Limit
17
Geisterfahrerin auf der MeBo bringt die Polizei ans Limit
“Fordere den Rücktritt von Staatspräsident Mattarella”
17
“Fordere den Rücktritt von Staatspräsident Mattarella”
Anzeigen
Oscar Night 2026
Oscar Night 2026
Hollywood-Glanz in Bozen: Erleben Sie die „Oscar Night 2026“ im Cineplexx
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 