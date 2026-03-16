Wieder Seniorin im Supermarkt beklaut

Von: luk

Branzoll – Nach einem Handtaschendiebstahl in einem Supermarkt in Branzoll haben die Carabinieri zwei Tatverdächtige ausgeforscht und angezeigt. Es handelt sich um einen Mann (31) aus Meran und eine 24-jährige Frau, die ebenfalls in Meran lebt.

Der Vorfall ereignete sich am 20. Februar. Einer 74-jährigen Frau aus Branzoll wurde beim Einkaufen die Handtasche aus dem Einkaufswagen gestohlen. Kurz darauf hoben die Täter im nahegelegenen Auer 250 Euro mit der Bankomatkarte der Seniorin ab. Ein weiterer Zahlungsversuch über 300 Euro in einer Tabaktrafik scheiterte.

Im Zuge der Fahndung entdeckten Einsatzkräfte zunächst das entwendete Smartphone in der Nähe der Tunnelbaustelle entlang der Staatsstraße 12. Wenige Tage später wurden auch Handtasche und Geldtasche entlang derselben Straße im Gemeindegebiet von Auer aufgefunden.

Durch technische Ermittlungen und die Auswertung der Bankbewegungen konnten die mutmaßlichen Täter identifiziert werden. Beide wurden auf freiem Fuß wegen Diebstahls und missbräuchlicher Verwendung von Zahlungsmitteln bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt.