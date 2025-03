Wintereinbruch in Südtirol: Fast ein Meter Neuschnee in Ladurns

Von: luk

Bozen/Ladurns – So winterlich war es den ganzen Winter nicht: Der massive Schneefall der vergangenen Tage hat in Südtirol für beachtliche Neuschneemengen gesorgt. Besonders betroffen sind die südexponierten Gebiete, wo die feuchten Luftmassen aus dem Süden für starke Schneefälle in den Hochlagen gesorgt haben.

Laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin wurden in Ladurns (1970 m) oberhalb von Pflersch seit Montag 95 cm Neuschnee gemessen. „Heute am Sonntag könnte hier sogar die Ein-Meter-Marke geknackt werden“, so Peterlin. Heute wird es zwar immer wieder schneien, doch die Intensität der Niederschläge lässt allmählich nach. „In der Nacht erreicht uns die letzte Front der Woche mit weiteren Niederschlägen, bevor das Wetter in den kommenden Tagen deutlich ruhiger wird“, prognostiziert Peterlin.

Wetterumschwung in Sicht

Der Sonntag startet vielerorts trüb und nass, die Schneefallgrenze liegt zwischen 1100 und 1400 Metern. Tagsüber gibt es nur noch vereinzelte Schauer, und über den größeren Tälern kann sich die Sonne zeitweise durchsetzen.

Ab Montag kehrt dann – wie angekündigt – der Frühling zurück: Die Wolken lockern auf, es wird zunehmend sonnig und im Norden setzt Föhn ein. Am Dienstag und Mittwoch gibt es lediglich einige lokale Hochnebelfelder, ansonsten dominiert strahlender Sonnenschein. Auch am Donnerstag bleibt das Wetter stabil und wolkenlos.