Winter zeigt in Südtirol nochmals seine Zähne

Von: luk

Bozen – Auch wenn der Frühling langsam näher rückt, zeigt der Winter in den höheren Lagen Südtirols noch einmal seine Zähne. In Pfelders (1600 m) sind in den letzten 24 Stunden 14 cm Neuschnee gefallen, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin berichtet. Insgesamt türmen sich dort nun 61 cm Schnee – und bis zum Wochenende kommt noch mehr dazu.

Auch im Tal ist es kühl und nass: Heute überwiegen die Wolken, und im Tagesverlauf sind in der feuchten Luft wieder einige Schauer möglich.

Noch trüber wird es am Freitag: Südtirol bleibt unter dem Einfluss sehr feuchter Luftmassen, es regnet anhaltend, und die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1000 und 1400 m. Zwar werden die Niederschläge ab dem späten Vormittag seltener, doch am Abend nimmt die Schauerneigung erneut zu.

Der Samstag bleibt stark bewölkt mit etwas Regen, und auch der Sonntag zeigt sich wechselhaft mit Sonne, Wolken und einzelnen Schauern.

Ein Lichtblick folgt in der neuen Woche: Ab Montag wird das Wetter stabiler, es wird überwiegend sonnig mit nur harmlosen Wolken. Im Norden sorgt Föhn für Auflockerungen. Am Dienstag kann es anfangs Hochnebel geben, doch danach setzt sich verbreitet die Sonne durch.

Wer also sehnsüchtig auf frühlingshafte Temperaturen hofft, muss sich noch etwas gedulden.