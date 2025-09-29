Aktuelle Seite: Home > Chronik > Winterpause für Arbeiten an der Staatsstraße 244 bei Puntac
Mehr Sicherheit und eine nachhaltige Mobilität

Winterpause für Arbeiten an der Staatsstraße 244 bei Puntac

Montag, 29. September 2025 | 14:00 Uhr
Die Arbeiten im Abschnitt der Gadertalerstraße bei Puntac werden erst im Frühjahr wieder aufgenommen. Bis dahin wird sich das Erdreich setzen.
LPA/Ressort Infrastrukturen und Mobilität
Von: Ivd

Abtei – Die Sanierungs- und Sicherungssarbeiten an der SS 244 bei Puntac in der Gemeinde Abtei werden ab Oktober unterbrochen. Das Aussetzen der Arbeiten sei notwendig, damit sich der Damm, auf dem die Straße ruht, setzen kann und um die Bewegungen des darüber liegenden Hangs sorgfältig zu überwachen, teilt das Ressort Infrastrukturen und Mobilität mit.

“Wie bei allen Infrastruktureingriffen der vergangenen Jahre geht es darum, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und gleichzeitig die Belastbarkeit der Infrastruktur zu erhöhen. Besonders wichtig ist die Verbesserung der Mobilität für Fußgänger und Radfahrer”, erklärt Daniel Alfreider, der Landesrat für Mobilität und Infrastrukturen. Wie geplant, werde neben der Sanierung der Straße auch ein Radweg gebaut, der die nachhaltige Mobilität fördern soll.

Überwachung und Hangstabilität

Durch die starken Regenfälle im Jahr 2024 ist es zu verstärkten Bewegungen am Hang oberhalb der Straße gekommen, wodurch einige Risse entstanden sind. Nach dem Bau der Zyklopenmauern seien die Bewegungen allmählich zurückgegangen und heute würden die Messdaten zeigen, dass sich diese stabilisiert und auf die Basiswerten der aktiven Rutschkörper im Gebiet “Parüs-Rungg-Puntac” eingependelt hätten, erklärt der Projektverantwortliche Davide Ziller vom Amt für Straßenbau Ost.

Wiederaufnahme der Arbeiten im Frühjahr 2026

Die Arbeiten werden im Frühjahr 2026 wieder aufgenommen. Neben der Fertigstellung der Hauptstraße und dem Bau des Fuß- und Radweges werden Konsolidierungs- und Schutzarbeiten im Flussbett durchzuführen. Insbesondere soll eine etwa 130 Meter lange Uferschutzmauer aus großen, trocken verlegten Felsblöcken errichtet werden. Zum Schutz des Bachbettes vor Tiefenerosion ist geplant, in dem betroffenen Abschnitt etwa zehn Schwellen aus Zyklopenblöcken einzubauen. Der Raum zwischen diesen Blöcken wird mit grobem Material aus dem Bach aufgefüllt.

Bezirk: Pustertal

