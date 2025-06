Wohnungsbrand in Brixen: Zwei Personen evakuiert

Von: mk

Brixen – Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brixen ist am Freitag kurz nach 8.00 Uhr morgens zu einem Wohnungsbrand in gerufen worden. Anrainer hatten Alarm geschlagen, nachdem sie Rauch bemerkt hatten, der aus einem Gebäude in der Trattengasse drang.

Wie sich herausstellte, hatte sich der Rauch im Badezimmer der Wohnung entwickelt. Ursache war ein Kaminbrand, bei dem das Kaminrohr überhitzte und die Lackierung schmolz. Zwei Bewohner wurden vorsorglich evakuiert. Glücklicherweise mussten sie nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr hat die Räumlichkeiten anschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und überdruckbelüftet. Im Einsatz standen auch die Carabinieri und der Kaminkehrer.