Wohnungsbrand in Neumarkt: Passant rettet 70-Jährige

Neumarkt – Die Freiwillige Feuerwehr von Neumarkt ist am Freitagnachmittag wegen eines Wohnungsbrandes ausgerückt. Ein Passant hatte Rauch aus einem Fenster eines Gebäudes in der St.-Rochusstraße aufsteigen sehen und den Notruf gewählt. Ein weiterer Passant, der sich in der Nähe befand und ebenfalls den Brand bemerkt hatte, zögerte nicht lang und ging in die Wohnung, wo er noch Bewohnerin vorfand.

Der Mann begleitete die 70-Jährige ins Freie. Ohne sein beherztes Einschreiten hätte das Feuer wohl weit schlimmere Folgen gehabt.

Der kurze Zeit später eingetroffene Löschzug der Feuerwehr von Neumarkt führte die Brandbekämpfung mit einer C-Schnellangriffsleitung durch und sorgte für die Entrauchung der Wohnung mittels Überdruckbelüftung.

Die Frau erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde vom Weißen Kreuz erstversorgt. Die Feuerwehrleute konnten den Brand selbst rasch unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern, der Sachschaden ist jedoch beachtlich.

Die Carabinieri führten die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache durch.

Bei den beiden Passanten handelte es sich um den Altkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr von Neumarkt sowie um einen Bergretter vom CNSAS Unterland.