Wollte er seine Ex töten? – Staatsanwalt fordert acht Jahre

Bozen/Vahrn – Jener 44-Jährige aus Vahrn, der seine Ex-Partnerin im vergangenen Jahr am 10. März attackiert und am Hals gepackt haben soll, muss sich in einem verkürzten Verfahren vor Gericht wegen versuchten Mordes verantworten. Wie das Tagblatt Dolomiten berichtet, fordert die Staatsanwaltschaft acht Jahre Haft. Die Verteidigung will hingegen erreichen, dass die Anklage auf Körperverletzung zurückgestuft wird.

Am Dienstag ist der Prozess fortgesetzt worden. Der Mann hatte damals die 40-Jährige in ihrer Wohnung aufgesucht, wo es sofort zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Plötzlich soll er handgreiflich geworden sein – bis der ältere Sohn des ehemaligen Paares nach Hause kam und dazwischen ging. Dieser verständigte die Rettungskräfte und die Polizei.

Die Frau musste ins Brixner Krankenhaus gebracht werden. Sie hatte von der Attacke Verletzungen im Gesicht und am Kopf davongetragen. Am Hals waren Würgemale zu erkennen.

Während der Leitende Staatsanwalt Axel Bisignano von versuchtem Mord ausgeht, bestritten die Verteidiger Nicola Nettis und Silvia Negri in ihrem Plädoyer eine Tötungsabsicht ihres Mandanten.

Die Anwälte wollen Ungereimtheiten in den Aussagen der Zeugen gefunden haben, die sich zum Tatzeitpunkt am Ort des Geschehens aufhielten. Weder der ältere Sohn, der seiner Mutter zu Hilfe geeilt war, noch der jüngere, der sich zum Zeitpunkt des Übergriffs im Haus befand, hätten ihnen zufolge gesehen, wie der 44-Jährige die Frau am Hals gepackt habe. Laut Verteidigung gebe es auch Widersprüche in den Angaben der Frau.