Wutanfall: Deutscher sorgt in Südtiroler Krankenhaus für Chaos

Bozen – Ein Mann (27) aus Deutschland hat am Mittwochabend in der Notfallaufnahme des Bozner Krankenhauses für eine ungeplante Unterbrechung des Dienstes gesorgt. Am Ende musste er von der Staatspolizei aus den Räumlichkeiten entfernt werden.

Der Deutsche wurde in der Ersten Hilfe vorstellig, wurde dort ärztlich begutachtet und wieder entlassen. Doch damit wollte er sich offenbar nicht abfinden. Laut der Quästur wurde der 27-Jährige laut und aggressiv. Er stieß Drohungen auf und verlangte auf Biegen und Brechen ein Krankenhausbett zu erhalten, da er nicht wisse, wo er sonst die Nacht verbringen sollte.

Als ihm dieser mit Arroganz vorgetragene Wunsch verweigert wurde, brauste der Mann noch mehr auf. Damit legte er vorübergehend auch den Betrieb in der Ersten Hilfe lahm. Die herbeigerufenen Beamten der Staatspolizei versuchten, den Deutschen zur Vernunft zu bringen. Doch es war nichts zu machen. Mehr noch: Er ging schließlich auch auf die uniformierten Polizisten los und wurde letztendlich auch noch handgreiflich.

Mit nicht wenig Schwierigkeiten konnte der 27-Jährige überwältigt und in den Streifenwagen gesetzt werden. Nach rund 20 Minuten konnte in der Notaufnahme das normale Betriebsprozedere wieder aufgenommen werden.

In der Quästur zur Identifizierung angelangt, wurde der Teutone ruhiger. Polizeiangaben zufolge tischte er den Ordnungshütern nun eine “absurde” Geschichte auf, die sein Verhalten erklären sollte. Demnach war er in Italien, um Verwandte zu besuchen. Auf seinem Rückweg kaufte er mit seinem letzten Geld in Florenz Drogen. Ein Hotelzimmer war damit nicht mehr im Rahmen und so probierte er seiner Erzählung nach, auch in Florenz in einem Krankenhaus zu übernachten. Auch dort sei ihm das verweigert worden.

Schließlich wurde der 27-Jährige wegen der Beleidigung eines Beamten sowie der Unterbrechung eines öffentlichen Dienstes angezeigt und in einen Zug nach Deutschland gesetzt.