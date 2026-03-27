Aktuelle Seite: Home > Chronik > “WWF Earth Hour”: Licht aus für mehr Klimaschutz
Der Eiffelturm bleibt dunkel

“WWF Earth Hour”: Licht aus für mehr Klimaschutz

Freitag, 27. März 2026 | 21:31 Uhr
Der Eiffelturm bleibt dunkel
APA/APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT
Schriftgröße

Von: apa

Im Kampf gegen die Klimakrise lässt der WWF am Samstag mit seiner “Earth Hour” zum bereits 20. Mal das Licht weltweit für eine Stunde ausgehen. Traditionell wird es von 20.30 bis 21.30 Uhr Ortszeit an berühmten Wahrzeichen dunkel. Das Opernhaus in Sydney ist Teil der Aktion genauso wie der Pariser Eiffelturm und das Brandenburger Tor in Berlin bis hin zum Schloss Schönbrunn in Wien. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen rief zur Teilnahme auf.

Jährlich beteiligen sich Millionen Menschen an der Initiative. “Licht aus” heißt es in Österreich auch im Wiener Rathaus, dem Schloss Mirabell in Salzburg oder der Ars Electronica in Linz. Angesichts der aktuellen Energiekrise fordert der WWF in diesem Jahr eine Klima- und Naturschutz-Offensive und ruft zum Sparen von Energie auf. “Die wichtigste Antwort der Regierung auf den fossilen Preisschock müssen sofortige Energiespar-Maßnahmen sein”, sagte WWF-Klimasprecherin Viktoria Auer.

Die “Earth Hour” wurde 2007 vom WWF (World Wide Fund for Nature) in Sydney, Australien, ins Leben gerufen und hat sich seitdem zu einer der größten Klima- und Umweltschutz-Aktionen weltweit entwickelt. Vergangenes Jahr wurde nach WWF-Angaben an tausenden Orten in mehr als 180 Ländern und Gebieten das Licht ausgeschaltet. Der WWF hatte die “Earth Hour” ausgerufen als Zeichen dafür, dass die Menschheit sich besser um die Erde kümmern muss.

(S E R V I C E – https://www.earthhour.org/)

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Schockierend: Mittelschüler sticht auf seine Lehrerin ein
Kommentare
47
Schockierend: Mittelschüler sticht auf seine Lehrerin ein
Tunnelbohrmaschinen Renate und Magdalena sind bereit
Kommentare
33
Tunnelbohrmaschinen Renate und Magdalena sind bereit
Krankenhausaufenthalt wird schamlos ausgenutzt
Kommentare
29
Krankenhausaufenthalt wird schamlos ausgenutzt
Bettenstopp: Walcher unterstreicht klare Grenzen und stärkt Gemeinden
Kommentare
27
Bettenstopp: Walcher unterstreicht klare Grenzen und stärkt Gemeinden
NASA will Basis auf Mond errichten
Kommentare
24
NASA will Basis auf Mond errichten
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Swing into Spring!
Swing into Spring!
Schwing dich mit uns in den Frühling.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 