Menschen im gebirgigen Erdbebengebiet im Bezirk Nurgal

Zahl der Erdbebenopfer in Afghanistan steigt weiter

Donnerstag, 04. September 2025 | 13:16 Uhr
Menschen im gebirgigen Erdbebengebiet im Bezirk Nurgal
APA/APA/AFP/-
Die Zahl der Opfer nach dem verheerenden Erdbeben in Afghanistan ist auf über 2.200 Tote gestiegen. Vier Tage nach dem Beben hat die dortige Regierung am Donnerstag diesen drastischen Anstieg gemeldet. Mittlerweile seien 2.217 Tote sowie fast 4.000 Verletzte gezählt worden, schrieb Vize-Regierungssprecher Hamdullah Fitrat im Onlinedienst X. Der Großteil der Opfer wurde demnach in der nordöstlichen Provinz Kunar registriert.

Die Bergungsarbeiten in den Katastrophengebieten dauerten an. Das Beben der Stärke 6,0 hatte sich am späten Sonntagabend in der Nähe der Großstadt Dschalalabad im Osten Afghanistans ereignet. Fast 7.000 Häuser in den Provinzen Kunar, Nangarhar und Laghman im bergigen Grenzgebiet zu Pakistan wurden nach offiziellen Angaben zerstört. Die Taliban-Regierung rief die Weltgemeinschaft zu internationaler Hilfe auf.

(S E R V I C E – Spendenaufrufe:

Österreichisches Rotes Kreuz – IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144 – BIC: GIBAATWWXXX – Erste Bank: BLZ 20.111 – Kennwort: Katastrophenhilfe oder online unter https://wir.roteskreuz.at/erdbeben-afghanistan-2025

Caritas Österreich – IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560 – Kennwort: “Katastrophenfonds” – www.caritas.at/erdbeben-afghanistan

UNICEF Österreich – https://unicef.at/informieren/hilfsprojekte/asien/afghanistan/

CARE Österreich – IBAN: AT77 6000 0000 0123 6000 oder https://care.at/checkout/spende-katastrophenhilfe/

World Vision Österreich Katastrophenhilfe – Erste Bank – IBAN: AT22 2011 1800 8008 1800

Diakonie – Erste Bank – IBAN: AT85 2011 1287 1196 6333 – BIC: GIBAATWWXXX – Spendenkennwort: Katastrophenhilfe – www.diakonie.at/afghanistan-erdbeben-nothilfe )

